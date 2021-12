Nowy most w Kostrzynie

Został wmurowany kamień węgielny pod nowy most kolejowy, który połączy brzegi Odry między Küstrin-Kietz a Kostrzynem. Będzie konstrukcją unikatową w skali świata. Na jego budowę niemieckie koleje państwowe przeznaczyły około 65 mln euro – mówił ich przedstawiciel podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w znanym z historii i międzynarodowych spotkań ośrodku Neuhardenberg, leżącym na zachód od kostrzyńskiego łuku Odry.

Komunikat Deutsche Bahn przypomina, że stary, już nieczynny most został zbudowany w 1867 r. jako część legendarnej Ostbahn łączącej Berlin ze wschodnimi i zachodnimi Prusami. Podczas pierwszej wojny światowej został poważnie uszkodzony i rozebrany. Nowy złożono w 1920 r. z części innych rozebranych mostów. Pod koniec drugiej wojny światowej toczyły się o niego ciężkie walki. Wymagał potem gruntownego remontu. W czasach nam współczesnych – podaje Deutsche Bahn – „stał się symbolem jednoczącej się Europy, miejscem gdzie w połowie rzeki spotykają się Niemcy i Polska”. Miał bardzo duże znaczenie najpierw dla wojska, a potem w razie konieczności objazdów pociągów Warszawa – Berlin na odcinku między Berlinem a Poznaniem. Z przyczyn technicznych nie mógł być nadal eksploatowany. Czeka go rozbiórka.

Projekt nowego mostu zdobył pierwsze miejsce w federalnym konkursie w 2015 r. Autorem jest biuro architektów Schüßler-Plan z Berlina, które do współpracy zaprosiło biura Knights Architects z Londynu, Euron Technik and Service GmbH oraz Concord KG Mittelbach. Powstał projekt łukowego mostu sieciowego o długości 260 metrów. Nad samym nurtem rzeki most będzie miał 130 metrów długości, do tego dojdą trzy przedmościa sięgające murów starej twierdzy Kostrzyn.

Most będzie dwutorowy, przygotowany do elektryfikacji. Będzie to pierwszy w światowym kolejnictwie łukowy most sieciowy zbudowany z wykorzystaniem włókien węglowych, co znacznie zmniejszy jego wagę, a zwiększy trwałość. Pociągi pośpieszne, towarowe, osobowe będą mogły jechać po nim z prędkością do 120 km/h. Ich szybkość na starym moście, który już dawno był zamknięty dla składów towarowych i pośpiesznych, mogła wynosić maksimum 30 km/h.

W 2019 r. zostało podpisane polsko-niemieckie porozumienie rządowe o współpracy przy budowie przeprawy mostowej w Kostrzynie. Na trasie do Berlina są dwa mosty – jeden nad Wartą, całkowicie w Polsce, drugi, graniczny, nad Odrą. Polska remontuje i modernizuje most nad Wartą. Zobowiązała się też do podniesienia poziomu torów na odcinku dojazdowym do nowego mostu, który nad nurtem Odry będzie zwieszony wyżej niż stary.

Nowa przeprawa mostowa ma być ukończona w 2025 r.

Biuro Schüßler-​Plan ma ogromne doświadczenie w projektach mostów, lotnisk, autostrad. Jest znane także w Polsce. W 2007 r. projektowało liczącą 3,4 km długości trasę mostu Północnego w Warszawie i 800-metrowy most im. Marii Skłodowskiej-​Curie. Według jego projektu powstał wizerunkowy most na Rugię w Stralsundzie.

