Henriette Reker, bezpartyjna nadburmistrz Kolonii, to pierwsza laureatka Nagrody im. Pawła Adamowicza, ustanowionej przez Europejski Komitet Regionów, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia i Miasto Gdańsk. Odebrała ją podczas niedawnej sesji komitetu, zorganizowanej online.

17 października 2015 r., na dzień przed wyborami nadburmistrza Kolonii, podczas spotkania wyborczego na miejskim rynku, prawicowy ekstremista, przeciwnik przyjmowania azylantów, ciężko ranił Henriettę Reker nożem w szyję. Nazajutrz, będąc w śpiączce farmakologicznej, wygrała wybory. Potem w liście ze szpitala dziękowała za uratowanie życia i zapewniała: „Nie odstraszy mnie to, co się wydarzyło. Będę dostępna dla mieszkanek i mieszkańców, wciąż będę do was wychodzić”. Sprawca zamachu zeznał w sądzie, że nie chciał zabić, lecz uniemożliwić wybór osoby, której poglądy uważał za skrajnie lewicowe. Otrzymał wyrok: 14 lat więzienia.

Sesję Komitetu Regionów otworzył jego przewodniczący Apostolos Tzitzikostas. Przemawiali m.in.: europosłanka Magdalena Adamowicz, burmistrz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, komisarz UE ds. wartości i przejrzystości Vĕra Jourová, przewodniczący Sieci Miast Schronienia (ICORN) Christopher Gribble. Henriettę Reker uhonorowano „za nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz tolerancji, integracji i włączania w życie społeczne Kolonii jej obywateli z migranckimi korzeniami, za walkę z mową nienawiści i ksenofobią”. 400 tysięcy mieszkańców milionowej Kolonii to migranci 184 narodowości.

Dziękując laureatka mówiła: „Nasza odpowiedź (…) na publiczną egzekucję rzecznika różnorodności może być tylko taka: nie będziemy nienawidzić. Nie damy się zastraszyć takiemu zagrożeniu, potraktujemy je jako przyczynek do tego, by stać się jeszcze bardziej ambitnymi rzecznikami walki o wielokulturowość i różnorodność w Europie”. Nagrodę przyjęła „w imieniu wszystkich (…) z Kolonii, którzy angażują się w działania na rzecz różnorodności”. Podkreślała: „Nie przesuniemy się nawet o milimetr w prawo, bo różnorodność to od dwóch tysięcy lat nasz sposób życia w handlowym mieście nad Renem, część naszego DNA (…), nasza wiadomość dla zglobalizowanego świata”.

na podstawie: www.gdansk.pl, https://eurocities.eu