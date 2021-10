Muzykanci z Bremy. Baśń dla dzieci z Polski i Niemiec

Osioł, pies, kot i kogut uciekły od swoich właścicieli, by ratować życie. Postanowiły zostać muzykantami w mieście Brema. Gdy zapadła noc, osioł zaproponował, by zatrzymali się w napotkanym domu. Stanąwszy przy oknie, zajrzał do środka i zobaczył ucztujących zbójców. Zdrożone zwierzęta poczuły głód. Wtedy osioł oparł się przednimi kopytami o parapet, pies skoczył na osła, kot na psa, kogut na kota i wszystkie zwierzęta razem zaczęły muzykować najpiękniej, jak umiały: osioł ryczał, pies szczekał, kot miauczał, kogut piał. Co zrobili zbójcy?

Historię o muzykantach z Bremy, którą opisali bracia Grimm, już niebawem będzie można zobaczyć na scenie teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt. Jak wiadomo teatr ten co roku, gdy zbliża się Boże Narodzenie, przygotowuje baśniowy spektakl, który mogą oglądać wspólnie dzieci z Niemiec i Polski. W tym roku będą to „Muzykanci z Bremy” („Die Bremer Stadtmusikanten”) w reżyserii Marlies Hirche i Olivera Dassiga, duetu berlińskich artystów, którzy specjalizują się w widowiskach plenerowych, ulicznych, fajerwerkowych, słowem – baśniowych.

Na scenie wystąpią aktorzy z Polski i Niemiec. Role zwierząt zagrają: Łukasz Gocławski (mysz Piccolino), Udo Schneider (osioł), Dominik Müller (pies Chester), Paulina Wojtowicz (kot Miranda), Benjamin Schaup (kogut Satchmo) i Theresa Löhle (kogut).

Premiera spektaklu 7 listopada (niedziela), godz. 15.

Kolejne przedstawienia: 8, 23-25, 29 listopada (godz. 10), 30 listopada (godz. 9, 11.30) 1-3, 15, 21-22 grudnia (godz. 9, 11.30), 14 i 16 grudnia (godz. 10), 4 grudnia (godz. 19.30), 5 grudnia (godz. 15), 23 i 26 grudnia (godz. 15).

Bilety dla grup szkolnych i indywidualnie można rezerwować poprzez stronę internetową teatru (www.theater-schwedt.de) lub telefonicznie (+49335-4010-120) także w języku polskim.

Spektakl jest realizowany w ramach polsko-niemieckiego projektuVia Theatri.

(b)