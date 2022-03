Jaś, złoto i szczęście

Teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt wystawił 19 marca kolejną premierę w języku niemieckim z tłumaczeniem polskim przeznaczoną dla dzieci i całych rodzin. Jest to musical zatytułowany „Hans im Glück” – „Szczęśliwy Jaś” zrealizowany na motywach znanej baśni braci Grimm.

Spektakl, grany na scenie kameralnej, opowiada o chłopcu, który za ciężką siedmioletnią pracę otrzymał bryłę złota. Postanowił wrócić do mamy. Miał jednak kłopot, nie wiedział, co zrobić ze złotem. Zamarzył mu się koń, potem krowa, a jeszcze potem…? Wiemy, że na pewno do mamy wrócił. Co przeżył po drodze, jakie miał przygody, co przyniósł ze sobą?

„Zapraszamy na klasyczną baśń «Szczęśliwy Jaś» w formie musicalu dla całych rodzin! To czarująca inscenizacja pełna przygód i różnorodnej muzyki. Może przy okazji widzowie odkryją, czym naprawdę może być szczęście? Czy musi wiązać się z bryłą złota?” – pytają autorzy spektaklu.

Reżyserem „Szczęśliwego Jasia” jest szef teatru André Nicke, autorem muzyki – Tom van Hasselt, barwnej scenografii – Frauke Bischinger, choreografii – Dominik Müller, adaptacji scenicznej – Johanna Müller.

Kolejne przedstawienia: 27 marca (godz. 11), 3 kwietnia (godz. 15), 13 kwietnia (godz. 10.30), 18 kwietnia (godz. 15), 19 kwietnia (godz. 10.30), 4 maja (godz. 10, Bad Freienwalde, scena w zamku).

Bilety: www.theater-schwedt.de, tel. +49 3332 538 111 (także w języku polskim).

Spektakl został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia viaTEATRI łączącego Uckermärkische Bühnen ze szczecińską Operą na Zamku i Theater Vorpommern w Greifswaldzie, finansowanego w ramach unijnego programu Interreg.

(b)