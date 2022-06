Pływanie. Kadra Ukrainy w Szczecinie. Medale od prezydenta Zełenskiego

W poniedziałek w szczecińskim Domu Kultury Krzemień w ramach Dnia Ukraińskiego na festiwalu Sacrum Non Profanum odbyła się sympatyczna uroczystość nadania medali od Rady Prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego, które wręczał konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, a odznaczenia przyznano 6 osobom (choć zaangażowanych w pomoc było znacznie więcej) za uratowanie kadry młodzieżowej Ukrainy w pływaniu.

Medale otrzymali: Kamil Bortniczuk (minister sportu), Otylia Jędrzejczyk (pływacka mistrzyni, prezes PZP), Ryszard Malec (wybitny pływak, prezes MKP Szczecin), Piotr Krzystek (prezydent Szczecina), Krzysztof Soska (wiceprezydent naszego miasta) i Bazyli Baran (szczeciński radny). Niektórzy z wyróżnionych odebrali odznaczenia osobiście, a inni przez pełnomocników.

Sprawa zaczęła się na początku maja, gdy uciekających przed okrutną, krwawą wojną, 22 młodych pływaków (w wieku od 12 do 18 lat) 3 trenerów i 4 mamy, za sprawą O. Jędrzejczak skierowano do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Nie mogli tam jednak przebywać zbyt długo, m.in. ze względu na brak szkoły. Wtedy w sprawę włączył się Szczecin mający odpowiednią bazę: pływalnię Floating Arena, Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej (SP i LO) oraz SP-56. Zaproszono więc młodych Ukraińców, ale by mogli się uczyć w Polsce, potrzebowali opiekunów prawnych. Za zgodą przebywających na Ukrainie rodziców, opiekunami tymi zostali ukraińscy trenerzy i mamy. Ekipa trenowała w bardzo dobrych warunkach i to dwa razy dziennie aż do dnia, gdy z niespodziewanymi odwiedzinami przyjechały mamy z Ukrainy. Radość dzieci, szczególnie tych najmłodszych, była niesamowita. Gdy po tygodniu mamy musiały wracać do domu, większość pływaków także postanowiła wrócić. Pozostało tylko kilku sportowców, przygotowujących się do lipcowych mistrzostw Europy. Ukraiński Związek Pływacki czyni starania, by utrzymać dobrze zapowiadający się kontakt z grodem Gryfa, zapoczątkowany w dramatycznych okolicznościach...