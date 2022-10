Prezydent Krzystek ma Tik Toka

W takt słynnego utworu Pink Floyd "Another brick in the wall" Piotr Krzystek przywitał się z widzami na... Tik Toku. To nowy kanał w mediach społecznościowych prezydenta Szczecina, a pierwsze opublikowane nagranie włodarz miasta udostępnił sprzed swojej dawnej szkoły - V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Nieprzypadkowo, wszak jego premiera wypadła 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej.

"To święto nauczycieli, ale także waszych szkół. Chciałbym was prosić, abyście dbali, szanowali swoich nauczycieli, bo naprawdę wszyscy chcą dla was bardzo, bardzo dobrze i mimo, że czasem jest trudno, zdarzają się kłopoty, problemy, ale to wszystko dzieje się dla Waszego dobra i mam nadzieję, że w przyszłości naprawdę to docenicie. Szkoła naprawdę może być fajna. Wszystkiego dobrego - zwrócił się do najmłodszych, nastoletnich szczecinian, bo to oni właśnie są najczęstszymi użytkownikami Tik Toka.

Oczywiście, pierwszym nagraniem pochwalił się także na swoim facebookowym profilu. Tyle tylko, że prezydenckie profile: "Prezydent Szczecina" i „Piotr Krzystek na mieście" prowadzone są z pomocą jego rzecznika prasowego - wynika z odpowiedzi, jakiej na interpelację radnego Koalicji Obywatelskiej, Przemysława Słowika, udzielił zastępca Krzystka, Daniel Wacinkiewicz.

- Dobrze, że social media są wykorzystywane do docierania z informacjami do mieszkańców, niepokoi tylko, że są tam również przekazywane informacje nieprawdziwe - napisał Słowik i przywołał dwa przykłady dezinformacji. - Co więcej, mieszkańcy mają poczucie, że to Pan Prezydent osobiście odpowiada na ich zapytania i komentarze, a jak wiemy, wcale tak to nie wygląda".

Radny zapytał także: kto administruje profilem Prezydent Szczecina i zamieszcza posty, komentarze oraz moderuje grupę “Piotr Krzystek na mieście”. Jaki jest koszt tej obsługi? Jakie są zasięgi profilu Prezydent Szczecina na Facebooku w okresie od stycznia 2022 do września 2022, z podziałem na poszczególne miesiące?

Okazuje się, że posty zamieszczane na prezydenckich profilach mają spore zasięgi: wiadomości docierają do kilkusettysięcznej widowni. I nie generują żadnych kosztów, oczywiście, oprócz... wynagrodzenia rzecznika prasowego prezydenta.

Przez pierwszą godzinę debiutanckiego nagrania na Tik Toku prezydent zebrał ponad 150 polubień i 29 komentarzy.©℗

(kel)