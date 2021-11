Napisz list do świętego Mikołaja

Tradycyjnie 6 grudnia obchodzimy mikołajki, a najmłodsze dzieci są zachęcane przez rodziców, by przed tym wyjątkowym dniem pisały do świętego listy, a te które jeszcze tej sztuki nie posiadały mogą narysować, jakie są ich wymarzone prezenty. W akcję pisania listów już po raz dziewiąty włącza się Muzeum Narodowe w Szczecinie i zachęca 5-10 latki, by swoje prace przysyłałały na konkurs.

Pisanie listów jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko doświadcza magicznej atmosfery, rozwija wyobraźnię, uczy się, że miło otrzymywać podarunki, ale wiele radości sprawia także obdarowywanie innych.

W tym roku Muzeum Narodowe po raz kolejny proponuje dzieciom w wieku 5–10 lat udział w konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja. Liczy się forma oraz zawartość listu - mogą to być zarówno teksty, jak i rysunki.

Prace w formacie co najmniej A4 można nadsyłać do 5 grudnia 2021 roku na adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie Dział Edukacji ul. Wały Chrobrego 3, 70-561 Szczecin z dopiskiem „List do św. Mikołaja”.

Muzeum zapowiada, że wielki finał konkursu, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, będzie w tym roku wyglądał trochę inaczej niż w latach minionych. Dzieci o swoim zwycięstwie dowiedzą się 16 grudnia - informacja ta pojawi się na stronie www.muzeum.szczecin.pl oraz na Facebooku muzeum. To również tam pojawi się galeria najpiękniejszych prac, zaś nagrody i dyplomy będą czekały na zwycięzców w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie lub zostaną rozesłane pocztą.

(kel)