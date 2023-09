Mistrzostwa Polski i Europy gupików w kategorii par

Fot. Ryszard Pakieser

Hodowcy z Austrii, Francji, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch i Wlk. Brytanii, a także z całej Polski, wezmą udział w Mistrzostwach Europy i Polski Gupika w Kategorii Par, które w piątek rozpoczynają się w zoo w Płocku. Do konkursu zgłoszono 210 par tych niewielkich ryb.

„Oceniana będzie jakość ryb względem wymogów określonych w trzynastu standardach, w tym obejmujących kształt płetw i kolor” - powiedział PAP komisarz konkursu Mariusz Sobierajski, który akwarystyką zajmuje się ponad 20 lat, a profesjonalnie od 2015 r., wielokrotny zwycięzca wystaw krajowych i zagranicznych.

Rywalizacja ponad 200 par gupików

Mistrzostwa Europy i Polski Gupika w Kategorii Par w ogrodzie zoologicznym w Płocku potrwają do 3 września. Zgłoszono 210 par tych ryb. „Będziemy gościć hodowców z całej Polski, a także z Austrii, Francji, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch i Wlk. Brytanii” - podkreślił Sobierajski. Konkursową oceną zajmie się kilkuosobowe międzynarodowe jury.

Pytany o to, co wyróżnia gupiki i sprawia, że ich hodowla staje się pasją, Sobierajski stwierdził: „wystarczy popatrzeć na różnorodność kolorów i kształtów”. „W przypadku kolorów mamy praktycznie wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić, nie tylko pojedyncze, ale też złożone, mozaikowe czy neonowe” - zaznaczył.

„Przy hodowli gupików można powiedzieć: do wyboru, do koloru. Jeżeli ktoś wyobrazi sobie taką rybę, jest w stanie ją wyhodować. Potrzebne jest doświadczenie i oczywiście trochę szczęścia. Można mieć jedno akwarium i sukcesy, a można mieć pięćdziesiąt i nic z tego. Wszystko zależy od tego, czy jest to naprawdę pasja” - dodał Sobierajski.

Miłośników akwarystyki i nie tylko, zwłaszcza najmłodszych, zoo w Płocku oraz Klub Poecilia Reticulata zapraszają 2 września do Pawilonu Herpetarium i Akwarium, gdzie prezentowane będą ryby zgłoszone do tegorocznych Mistrzostw Europy i Polski Gupika w Kategorii Par. Impreza odbywać się będzie pod hasłem „Gupikowa sobota” - będzie można poznać hodowców i sędziów, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami i warsztatach plastycznych o tematyce akwarystycznej.

Skąd wzięły się gupiki?

Gupiki (Poecilia reticulata) to gatunek niewielkich - od 3 do 6 cm barwnych ryb słodkowodnych, pochodzących z Ameryki Płd. które jeszcze w XIX wieku były wprowadzone do środowisk naturalnych w wielu krajach, w tym Afryki i Azji. Z początkiem XX wieku zaczęła upowszechniać się hodowla gupików. Efektem odpowiedniego doboru i selekcji hodowlanej tych ryb jest różnorodność kształtów i kolorów, w tym płetw grzbietowych i ogonowych.

Zoo w Płocku, położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą, powstało w 1951 r. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Ogród zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.

Na terenie płockiego zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym prezentowana jest m.in. ekspozycja gadów i płazów, aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu. (PAP)

