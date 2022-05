Masz pomysł na film? 600 tysięcy złotych czeka dla filmowców

Tylko do 11 maja można składać wnioski do XIV edycji konkursu na wsparcie produkcji filmowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. Tego samego funduszu, który dofinansował choćby film z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Grochowską pt. „Fucking Bornholm” Anny Kazejak, który w piątek (6 maja) trafił na ekrany polskich kin.

Zresztą, w ubiegłym tygodniu w warszawskim kinie Muranów odbyła się uroczysta premiera tej produkcji, w której uczestniczyły przedstawicielki funduszu - Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska oraz zastępca dyrektora ds. artystycznych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Jędrzej Wijas.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzono w 2009 roku, dzięki współpracy województwa zachodniopomorskiego oraz miast - Szczecin i Koszalin. Działa on w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Celem funduszu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Koszalina.

- Do 2021 roku ZFF Pomerania Film dofinansował ponad 120 produkcji na kwotę ponad pięć milionów złotych. Wiele z nich odniosło sukces w kraju i poza jego granicami. Z wsparciem funduszu obok głośnych tytułów, jak na przykład fabularne filmy „Bilet na księżyc” Jacka Bromskiego, „Obietnica” Anny Kazejak, „Karbala” i „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza czy animacja „Sexy laundry/Sex dla opornych” Izabeli Plucińskiej, powstało także wiele ważnych filmów dokumentalnych, przypominających postaci i niezwykle ciekawą historię regionu, m.in. „Bezsenność” Andrzeja Titkowa, znakomity dokument o Leonardzie Borkowiczu czy „Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie” Marcina Macuka i Pawła Bogocza, prezentowany podczas pokazów repertuarowych w kinach w całej Polsce - informuje Monika Adamowska, rzecznik prasowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. - W ostatnim czasie krajowe i międzynarodowe sukcesy odnosiły między innymi filmy - „Portret Suzanne” Izabeli Plucińskiej, „Wszystko dla mojej matki” Małgorzaty Imielskiej, „Lekcja miłości” Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei czy „We Have One Heart” Katarzyny Warzechy. Wśród ostatnich produkcji ze wsparciem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film są choćby „Fucking Bornholm” Anny Kazejak oraz „Wiarołom” Piotra Złotorowicza.

W konkursie do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych. Zgłaszać można projekty filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych, etiud, seriali oraz innego rodzaju produkcji filmowej. Regulamin konkursu, formularz aplikacyjny oraz wszystkie niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie internetowej ZFF Pomerania Film pod adresem: www.pomeraniafilm.pl.

