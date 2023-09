Koniec sezonu na Łasztowni

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Demontaż wielkiego koła młyńskiego (Wheel of Szczecin) na szczecińskiej Łasztowni to znak, że zakończył się sezon wakacyjny. Przez całe lato była to jedna z największych atrakcji tej części miasta. Tak jest od kilku lat. Park rozrywki z największym kołem młyńskim w Polsce (o średnicy 55 m) cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Wraz z końcem wakacji również Holiday Park Szczecin kończy działalność.

(ek)