Gdy chcemy się pozbyć bilonu… Maszyna w NBP pomaga w wymianie monet

Oddziały Okręgowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają klientom urządzenia samoobsługowe do zamiany monet. Można z nich korzystać w godzinach pracy oddziałów, tj. od 8 do 14. Znajdują się one w salach operacyjnych oddziałów w części dostępnej dla klientów. W szczecińskiej placówce przy ul. Starzyńskiego są dwie takie maszyny.

Za pomocą urządzeń możliwa jest szybka zamiana dużej liczby monet na znaki pieniężne o odpowiednio wysokich nominałach. Operacja zamiany rozpoczyna się od samodzielnego wsypania przez klienta na tackę urządzenia wymieszanych monet powszechnego obiegu od 1 gr do 5 zł. Po zakończeniu operacji przyjmowania i zliczania monet klient może dokonać wypłaty w kasie oddziału (w wybranych wartościach nominalnych) równowartości przyjętych przez maszynę monet lub przelać równowartość wpłaconych do urządzenia monet na swój rachunek bankowy, korzystając z funkcjonalności systemu BLIK.

– Uznanie rachunku bankowego klienta za pośrednictwem sytemu BLIK możliwe jest dla kwot w przedziale od 11 gr do 2000 zł – informuje NBP. – Obecnie z funkcjonalności systemu BLIK w urządzeniach mogą korzystać klienci następujących banków: Pekao SA, Getin Bank, Noble Bank i Nest Bank. Trwają prace nad rozszerzeniem listy banków, które będą oferować klientom możliwość korzystania z funkcjonalności systemu BLIK w urządzeniach samoobsługowych.

Za pomocą maszyn można dokonać zamiany dowolnej liczby polskich monet powszechnego obiegu (z wyłączeniem monet kolekcjonerskich i monet 2 zł ze stopu Nordic Gold). Warto wiedzieć, że w celu zapewnienia szybkiej i bezawaryjnej pracy urządzeń monety, które mają zostać przez nie przyjęte, powinny być czyste, suche oraz pozbawione obcych przedmiotów (np. spinaczy, podkładek, żetonów, guzików itp.).

Należy zaznaczyć, że urządzenie nie jest „rozmieniarką”, czyli nie posiada funkcji automatycznej zamiany mniejszych nominałów monet na większe.

Usługa zamiany monet skierowana jest do klientów indywidualnych i ma im ułatwić wykorzystanie przechowywanych monet. W związku z tym, od operacji zmiany do kwoty 10 tys. zł, dokonywanych w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych, uwzględniając dzień dokonania bieżącej zamiany, nie jest pobierana opłata. Powyżej tej kwoty pobierana jest opłata w wysokości 5 proc., nie mniej niż 5 zł. Ponadto w razie gdy wartość zamiany waluty polskiej w kasie lub w urządzeniu samoobsługowym przeznaczonym do zamiany monet przekroczy kwotę 2000 zł, po stronie klienta dokonującego zamiany monet powstaje obowiązek podania kasjerowi danych osobowych i okazania do wglądu dokumentu tożsamości. Obowiązek ten dotyczy także klientów, którzy dokonują w sposób powtarzalny operacji zamiany waluty polskiej o niższej wartości.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługą zamiany bilonu wprowadzono limit czasu wykonania operacji przez klienta, który wynosi 15 minut.

(ek)