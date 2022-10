Finał konkursu Szczecin Love 2022

Letni dzień w parku Kasprowicza, Szczecin wyłaniający się zza mgły oraz Jezioro Głębokie widziane z lotu ptaka – to trzy zdjęcia uznane przez jurorów za najlepsze w tegorocznej edycji miejskiego konkursu fotograficznego Szczecin Love.

– W tym roku rywalizacja na najlepsze zdjęcia ukazujące stolicę Pomorza Zachodniego była naprawdę zacięta – podsumowuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. – W ciągu trzech miesięcy trwania konkursu uczestnicy zgłosili mnóstwo zdjęć, które pokazywały to, za co kochają Szczecin. Nadodrzańskie bulwary, Wały Chrobrego, tereny zielone, ciekawe detale architektoniczne to tylko część nadesłanych w tym roku kadrów. Wiele zgłoszonych obrazków to nie tylko fotografie doskonałe pod względem technicznym, ale przede wszystkim ciekawe i oryginalne. To wszystko sprawiło, że jury miało przed sobą naprawdę trudne zadanie.

Ostatecznie jury wyłoniło trzech zwycięzców.

Fotografia, która zajęła 1. miejsce w całej tegorocznej rywalizacji, to zdjęcie autorstwa pana Damiana. Przedstawia charakterystyczny łuk Teatru Letniego, park Kasprowicza, Rusałkę oraz szczecinian spędzających wolny czas na łonie natury.

Na drugim miejscu uplasował się kadr autorstwa pana Adriana – Szczecin wyłaniający się zza gęstej mgły. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą drona, dzięki czemu odbiorcy mogą zobaczyć miasto, jakiego na co dzień nie widzą.

Na trzecim miejscu znalazła się fotografia pana Mateusza, także wykona przy użyciu drona. Zdjęcie przedstawia szczecińskie Jezioro Głębokie, otaczające je lasy i chmury odbijające się w tafli wody.

Jury wyłoniło również 20 osób, które za swoje prace otrzymają wyróżnienia – zestawy miejskich gadżetów.

(K)