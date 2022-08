Balon Pokémon GO nad Szczecinem

Minęło sześć lat, odkąd gra Pokémon GO pojawiła się w Polsce po raz pierwszy. Aby uczcić kolejną rocznicę, tego lata na polskim niebie w sześciu miastach pojawia się balon Pokémon GO. W niedzielę, 21 sierpnia, widoczny był nad Szczecinem.

– Cieszymy się, że tak wiele osób w Polsce eksploruje miasta z Pokémon GO – mówi Philip Marz, Head of Regional Marketing w Pokémon GO. – Dzięki waszemu wsparciu liczba graczy stale rośnie. Pracujemy nad różnymi pomysłami zarówno na produkty, jak i wydarzenia, aby Pokémon GO w przyszłości gwarantowało jeszcze więcej przeżyć i doświadczeń.

(ek)