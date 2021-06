Wykonano ponad 25,4 mln szczepień przeciw COVID-19, w pełni zaszczepione 10,4 mln osób

W Polsce wykonano dotąd 25 mln 482 tys. 985 szczepień przeciw COVID-19 – podano w czwartek na rządowych stronach.

W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 10 mln 485 tys. 703 osoby. Dzienna liczba szczepień wyniosła 409 tys. 836.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd - jak poinformowano w czwartek - 29 mln 662 tys. 20 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 mln 44 tys. 560.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 038 dawek. Zgłoszono 11 tys. 121 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

(PAP)