Loteria z nagrodami 50 tys., 100 tys. i 1 mln zł ma zachęcać do szczepień

Co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, co tydzień do wygrania po 50 tys. zł, co miesiąc dwie wygrane po 100 tys. zł, a w finale dwie nagrody po milion zł - zakłada loteria Narodowego Programu Szczepień, która rusza 1 lipca. Do wygrania będą też samochody hybrydowe.

Jak poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, powstanie loteria Narodowego Programu Szczepień. Loteria zostanie uruchomiona 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

Formuła loterii - jak informuje kancelaria premiera - umożliwi dołączenie samorządów do jej realizacji.

Wskazano, że co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, a każdy uczestnik ma aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień będą dwie nagrody po 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, a także samochody hybrydowe, a w finale będą to dwie nagrody po milion złotych oraz samochody hybrydowe.

Loteria Narodowego Programu Szczepień dla wszystkich

Jak powiedział Dworczyk, w loterii będzie mógł wziąć udział każdy - także ci, którzy już się zaszczepili.

- Uspokajam (...), ci którzy już się zaszczepili też będą mogli brać udział w loterii, nikt nie zostanie wykluczony - powiedział pełnomocnik rządu ds szczepień.

Poinformował też, że możliwość zaszczepienia się drugą dawką szczepionki na Covid-19 w dowolnym punkcie szczepień - a nie jak dotychczas w tym samym, w którym podano pierwszą dawkę - nie zostanie uruchomiona "od razu" tylko od 1 lipca, bo do tego czasu trzeba przygotować na to sieć punktów szczepień.

- Przede wszystkim musimy zaczekać kilkanaście dni, aż tych szczepionek będzie na tyle dużo, aby tego rodzaju rozwiązanie było możliwe - zaznaczył Dworczyk.

