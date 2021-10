Adam Niedzielski: w najbliższych dniach decyzja o szczepieniu chętnych trzecią dawką

Pytany, jaki to będzie termin, minister wskazał, że "będzie to od razu". - Myślę, że będzie to kwestia przyszłego tygodnia, bądź końca października. Mówimy naprawdę o najbliższych dwóch tygodniach - zaznaczył.

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu. Obecnie mogą ją dostać osoby, które ukończyły 50 lat i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.

Do piątku zaszczepiono nią, jak podał szef MZ, 400 tys. osób.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest zaś osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca. Dawka w tym przypadku podawana jest w celu osiągnięcia optymalnej ochrony.

Takich dawek podano dotąd, jak podał w piątek minister, ok. 150 tys. - To jest bardzo duża liczba, bo ta grupa została przez nas oszacowana na 220 tys. - wskazał.

