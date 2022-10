Zmiany w al. Wojska Polskiego. Historyczne tory wróciły

Dewastacja

2022-10-28 11:41:48

Jak można tak zdewastować i zwęzić tak ważna i szeroką wcześniej arterie?!! Ano widać że z logiką i zdrowym rozsądkiem nie ma to nic wspólnego. Zwinąć wszystko, zwęzić i udawać że jest cudownie. Tak samo ta ulica umrze, tak jak np.na Krzywoustego, Bogusława, Jagiellońskiej, po cudownej rewitalizacji, handel i życie zamarło. Niech was szlag trafi - tzw.gospodarze,. Spytajcie mieszkańców na ten temat, to was wywiozą na taczkach prosto do utylizacji.