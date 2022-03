Malwina została zamordowana. Zarzut zabójstwa dla 19-latka

Zatrzymano sprawcę zabójstwa nastolatki z Morynia, pow. gryfiński. To mieszkaniec tego miasta.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie przejęła do prowadzenia postępowanie w sprawie morderstwa 16-letniej dziewczyny. Jej ciało znaleziono na terenach bagiennych w Moryniu.

– To dziewczyna, która zaginęła w lutym tego roku – potwierdza Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Do sądu został skierowany wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację przedstawioną przez prokuratora i aresztował go na trzy miesiące.

Zwłoki nastolatki w okolicy ul. Jeziornej w Moryniu odkrył 18 marca wędkarz. Znalazł je na bagnistym terenie w zaroślach, okryte trawą i gałęziami.

– Została zlecona i przeprowadzona sekcja zwłok, oczekujemy na jej wyniki – dodaje rzecznik prokuratury. – Trwają czynności procesowe związane z ustalaniem czasu i okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro postępowania nie mogę zdradzać szczegółów, w tym postawy oskarżonego.

16-letnia Malwina 16 lutego opuściła miejsce swojego zamieszkania w Moryniu. Nie wiadomo, gdzie się udała. Nie nawiązała kontaktu z rodziną, która zaniepokojona jej nieobecnością powiadomiła policję. Ta wszczęła poszukiwania.

– Nastolatka ma około 165 cm wzrostu i waży około 55 kg – brzmiał komunikat policji. – Jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion, owalną twarz i przylegające uszy. W dniu zaginięcia była ubrana w szara kurtkę, spodnie jeansowe i jasne obuwie sportowe.

Okazało się, że dziewczyna została zamordowana. Zaraz po znalezieniu zwłok ustalono, że to nastolatka poszukiwana od połowy lutego.

Prokuratura nie podaje, kim jest sprawca. Według nieoficjalnych informacji to 19-letni mieszkaniec powiatu gryfińskiego.

– To mieszkaniec Morynia – słyszymy od mieszkańców tego miasteczka. – Z dziewczyną dobrze się znali.

Sprawcy grozi nawet dożywocie. ©℗

(w)