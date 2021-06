„Zboczeńcy, padalce, cioty”. Ktoś niszczy szafki i żywność

Widziano podejrzanego w średnim wieku z brodą....to musi być hipster! Skoro dzień po dniu dewastuje to wystarczyło się zasadzić na po*eba a przede wszystkim zgłosić do dzielnicowego

Zgrać monitoring w okolicy i po problemie, jeśli policja dostanie zgłoszenie to wnioskuje o udostępnienie monitoringu z okolicy obojetnie czy to monitoring prywatnej firmy czy miasta lub państwa.

to bezdomni? np taki jeden który gościnnie spał na klatce na do widzenia zostawił śmieci, odchody i zniszczył windę oblewając ja od sufitu po podłogę własnym moczem (włosy łonowe do dziś są widoczne na ścianach windy)...

Yoda

2021-06-06 23:09:21

To pewnie jakiś świr i musimy go namierzyć.Może być też to prowokacja. W dzisiejszym świecie należy być ostrożnym. To szlachetna inicjatywa ale co zrobicie jak szaleniec podłoży coś.....