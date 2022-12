Zbiorniki na miliony litrów wody. Na Warszewie retencja i regulacja strumieni

Niespełna trzy lata temu teren przyległy do skrzyżowania ulic Wapiennej, Północnej i odchodzącego od niego ślepego odcinka ul. Fińskiej w Szczecinie wyglądał jak jeden wielki pas ugorów. Wśród bujnych chaszczy i zarośli trudno było tam choćby dostrzec zarys brzegów przepływającego w tym miejscu strumienia Warszewiec. Teraz tuż obok urządzonego tam ronda w obniżeniu znajduje się duży zbiornik retencyjny o powierzchni 0,4 ha, głęboki na 2,9 m i o objętości całkowitej 5500 m sześc. Ma odbierać nadmiar wód opadowych i roztopowych z całej okolicy.

Inwestycja trwała znacznie dłużej niż zakładane na nią na początku 16 miesięcy. Całe zadanie, które zostało zakwalifikowane jako istotna część planów modernizacji układu drogowego w tym rejonie od Warszewa po Osów (na przebudowę czekają wciąż ulice Północna i Andersena aż do wylotu tej ostatniej w ul. Miodową), miało zakończyć się w połowie października ub.r. Wydłużonego terminu o osiem miesięcy, tj. do połowy czerwca br., wykonawcy jednak nie udało się dotrzymać. Aneksem z początku lipca br. ten przesunięty został na jesień, do 10 listopada. I

