Zachodnie Obejście Drogowe coraz bliżej. Kiedy przetarg?

Nie w czerwcu, jak zapowiadał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ale „za kilka tygodni" zostanie ogłoszony przetarg na budowę Zachodniego Obejścia Szczecina. Tak do końca więc nie wiadomo, kiedy przetarg się odbędzie, ale ważne, że jednak wreszcie do niego dojdzie. Inwestycja ta bowiem została wpisana do Krajowego Planu Odbudowy.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas ostatniej wizyty w Szczecinie, wymienił inwestycje, które rząd planuje wkrótce zrealizować w Zachodniopomorskiem. Jedną z najważniejszych jest budowa Zachodniego Drogowego Obejścia dla Szczecina. Zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego, wkrótce ma zostać ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji. Co ważne: „środki na to zadanie zostaną zabezpieczone w Krajowym Programie Budowy Dróg". Przypomnijmy, koszt budowy obejścia szacowany jest na 5,5 mld zł!

- Ta ważna deklaracja wybrzmiała po ponad 5 latach od złożenia wniosku przez prezydenta Szczecina, innych samorządowców oraz Zakłady Chemiczne - przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecina ds. inwestycji. - Wnioskowano wtedy

