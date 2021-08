Za pętlą ul. Arkońskiej. Obraz martwych i usychających drzew [SONDA]

HogoFogo

2021-08-02 13:25:35

Gwarancja wykonania? To znaczy, że ten, kto te drzewka posadził ma je także podlewać przez kolejne 6 lat? Czemu nie? Kolejny wykonawca wrzuci w koszty te usługę, a my za nią zapłacimy w cenie inwestycji, bo Szczecin nie ma odpowiednich służb do podlewania roślin. Metropolia jak ch...