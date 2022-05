Za nami chemiczny świat. Ostatnie prawdziwe „bio”

To mój ojciec sprawił, że bardzo często pływam na kajakach. To dzięki niemu uwielbiam wodę. To przez niego jako dziecko pływałam wyczynowo. Potem już tylko i wyłącznie dla przyjemności. Dom bez wody jest dla mnie niepełnym domem, więc mieszkam obecnie w średniowiecznym młynie, pod którym płynie mała, ale wartka rzeczka. Otacza mnie kilka hektarów z dwoma wyspami i jednym stawem. Szum wody codziennie usypia mnie do snu. Uspokaja po ciężkim dniu. Odpręża. Pływające po rzece czy stawie kaczki i kurki wodne dostarczają miłej rozrywki.

Przy wodzie jest zawsze więcej zwierząt, więc i u mnie czasami króliczki plączą się pod nogami sarenek, lisek buszuje, a czasem nawet zjada mi kokoszki, natomiast wiewiórka się z tego naśmiewa razem z żurawiem. Czasem gdzieś mignie błękitem zimorodek, potwierdzając swoją obecnością czystość wody. Ale mój kot indywidualista ma to wszystko głęboko w poważaniu i skupia się na polowaniu nie tylko na myszy. Uwielbia również łowić ryby. I potem oczywiście je jeść, przez co czasami niesamowicie mu śmierdzi z pyszczka. Taka jest moja oaza

