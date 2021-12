Za jakimi świętami tęsknimy?

Co trzeciemu Polakowi marzą się białe święta ze śniegiem i możliwością ulepienia bałwana. Z kolei 27 proc. z nas tęskni za świętami w dużym rodzinnym gronie, a 22 proc. za radosnymi bez pandemii w tle. Co piąty zapytany Polak chciałby spędzić Boże Narodzenie na bogato z mnóstwem prezentów. Niestety, współczesne święta powodują, że według 27 proc. Polaków stajemy się bardziej nerwowi i skłonni do kłótni, a według 25 proc., wpadamy w szał świątecznych zakupów.

To główne wnioski z badania „Za jakimi świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?", zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń. Jak pokazało badanie, świąteczne tradycje, które obecnie mają dla nas największe znaczenie to: rodzinne spotkania przy wigilijnym stole - 28 proc. odpowiedzi, ubieranie choinki - (20 proc.) oraz obdarowywanie się upominkami - (19 proc.). Ważna jest także tradycja dzielenia się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń - tak potwierdziło łącznie 19 proc. zapytanych.

Pandemiczna rzeczywistość wpływa na celebrowanie świąt. Zdaniem 36 proc. zapytanych, powoduje ona, że chcemy upominkami jeszcze

...