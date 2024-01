Za darmo, bez kolejki, ale... mało kobiet się bada

Są za darmo. Dostępne praktycznie od ręki - w pracowniach stacjonarnych i mobilnych. To badania dla wczesnego wykrywania raka piersi. Mogą ratować życie. A mimo to korzysta z nich niespełna połowa uprawnionych pań. I uwaga, z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w Zachodniopomorskiem to Szczecin wypada niemal najsłabiej, choć właśnie tutaj najwięcej jest pracowni wykonujących takie badania.

- Przez kilkadziesiąt lat profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany był do kobiet w wieku 50-69 lat - zwraca uwagę Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. - Od listopada minionego roku mogą z niego korzystać kobiety o 5 lat młodsze i 5 lat starsze, a zatem w przedziale wiekowym od 45. do 74. roku życia. To duża i bardzo znacząca zmiana. Bo na raka piersi zapada coraz więcej kobiet. Wcześnie wykryty rak piersi jest niemal w 100 procentach wyleczalny. A to dzięki profesjonalnej opiece lekarskiej i nowoczesnym lekom.

Przed rozszerzeniem grupy kobiet uprawnionych do korzystania z

...