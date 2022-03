Z wczasów w Egipcie do Białogardu. Tymczasowe noclegi w hali sportowej

Starosta białogardzki Piotr Pakuszto odebrał we wtorek od wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego informację o tym, że do Białogardu przyjedzie 100 Ukraińców. Choć władze powiatu były przygotowane na przyjmowanie uchodźców, wieść o tak dużej grupie postawiła wszystkich na nogi.

Jak informował na bieżąco starosta Piotr Pakuszto, tymczasowe zakwaterowanie przygotowano w hali sportowej miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X.

- To co udało się zebrać podczas zbiórek w naszych szkołach jako dar dla Ukrainy, zostanie od razu rozdysponowane dla uchodźców - zapewniał tuż przed ich przyjazdem starosta, dodając, że intensywnie organizowany jest wolontariat.

Ukraińcy, którzy dotarli w liczbie 78 do Białogardu, to osoby, które przebywały na wczasach w Egipcie, skąd powróciły drogą lotniczą, lądując w Goleniowie. Część 100-osobowej grupy już na lotnisku postanowiła odłączyć się od swoich towarzyszy. Zakwaterowania poszukali na własną rękę. Pozostali dojechali do Białogardu, gdzie trafili do przygotowanego zaledwie w ciągu kilku godzin obiektu.

- Tak dużej grupy

...