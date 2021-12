Z trumną przez obwodnicę. Nowa droga, nowy problem…

Otwarcie wschodniej obwodnicy Świnoujścia to duże udogodnienie dla kierowców, gdyż mogą teraz skrócić drogę od przeprawy promowej „Karsibór" do centrum miasta. Niestety, są też problemy.

Po otwarciu tunelu w 2023 roku obwodnica ma skierować ruch turystyczny do hoteli położonych we wschodniej części dzielnicy nadmorskiej. Nowa droga ma niemal 1,3 km. Biegnie od ulicy Daszyńskiego, przez Steyera do Karsiborskiej. Na całej długości jezdni, po obu stronach są chodniki o szerokości 2 m. Jest też droga dla rowerów, przejścia dla pieszych i zatoczki dla autobusów.

Niestety, okazało się, że rozwiązując jeden problem, spowodowano… kolejny. Projektując obwodnicę nie udało się uniknąć podzielenia cmentarza komunalnego. Wcześniej starą i nową nekropolię oddzielała mało uczęszczana, niezbyt szeroka, gruntowa droga. Władze Świnoujścia zapewniają, że nie było innej możliwości wytyczenia przebiegu

