Wyprodukowali ponad milion ton cukru!

Kampania cukrownicza 23/24 była w Krajowej Grupie Spożywczej rekordowa. Zarówno pod względem ilości skupionych buraków jak i produkcji cukru. Spółka, która łącznie zarządza 8 cukrowniami, w tym jedną w Mołdawii, wyprodukowała w tym roku ponad milion ton cukru!

O efektach kampanii, inwestycjach i dobrej współpracy z plantatorami mówiono podczas wczorajszej (15 stycznia) konferencji. Nieprzypadkowo zorganizowano ją 15 stycznia w stargardzkiej Cukrowni Kluczewo.

- To data charakterystyczna - mówi Paweł Dawiskiba, dyrektor Cukrowni Kluczewo. - Od 140 lat w tych budynkach produkujemy cukier. Właśnie 15 stycznia 1883 roku 18 założycieli podpisało deklarację i dokumenty powołujące do życia Cukrownię Kluczewo S.A. A 15 stycznia 1885 roku zakończyła się pierwsza kampania, która trwała 106 dni. Wówczas wyprodukowano 2600 ton surowego cukru. Dziś tyle produkujemy niemal w ciągu jednego dnia! Niesamowite jest to, że mamy w sobie taką siłę tradycji i historii.

W Cukrowni Kluczewo, która obecnie zatrudnia 160 pracowników i 71 sezonowych oraz współpracuje z 700 rolnikami, wczoraj z taśmy zjechały

