Nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów ma zniknąć

Stargardzka spółka komunalna Bio Star ogłosiła przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, zgromadzonych na terenie firmy Trans-Masz przy ul. Na Grobli 4.

To latami oczekiwana przez mieszkańców ulic Bydgoskiej i Na Grobli chwila, w tym także tamtejszych działkowców. W ich to bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bowiem 200 różnej wielkości pojemników, w tym mauzery, beczki, kanistry i big-bagi z rakotwórczymi substancjami. Wykonane we wrześniu 2021 r. badania laboratoryjne pozwoliły zidentyfikować część znajdujących się w nich odpadów. Badania wykonało Laboratorium Utylizacji Odpadów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W pojemnikach ujawniono m.in. smary, rozpuszczalniki, szkodliwe substancje oleiste, kwasy, odpady z farb i niebezpieczny granulat. Nie wszystkie pojemniki jednak udało się przebadać. Ale pewne jest, że większość z nich zawiera odpady niebezpieczne, mogące zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Zostały one zgromadzone w środku znajdującej się przy ul. Na Grobli hali

