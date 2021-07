Wolne przestrzenie w Fabryce Wody

Działalność gastronomiczna, kręgielnia, squash, fitness, siłownia - to dodatkowe atrakcje, z których będzie można korzystać w szczecińskim Aquaparku. Spółka Fabryka Wody zaprasza przedsiębiorców do udziału w przetargu na najem powierzchni pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Fabryka Wody to ponad 16 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Oprócz basenów, zjeżdżalni, saunarium i Edukatorium, część obiektu przeznaczona jest pod działalność komercyjną. To blisko 1800 m kw. powierzchni do zagospodarowania.

- Restauracja z kawiarnią, bary, pijalnia soków, fitness i siłownia, squash, kręgielnia z bilardem, ścianka wspinaczkowa, sklepik, bawialnia dla dzieci to dodatkowe elementy, które uzupełnią ofertę całego kompleksu - wymienia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody. - Przetarg prowadzony jest dla trzech grup powierzchni przeznaczonych pod najem.

Pierwsza grupa to strefa gastronomiczna o powierzchni ponad 400 m kw. Kolejna grupa to strefa sportu o powierzchni ponad 700 m kw. W tej grupie powierzchnie będą wynajmowane na prowadzenie działalności w postaci klubu

...