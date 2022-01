Woliński Park Narodowy wprowadza bilety. Koniec z darmowymi wycieczkami?

Koniec z darmowymi wycieczkami i spacerami po Wolińskim Parku Narodowym? Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają pobieranie opłat za wstęp na teren WPN. Na razie jednak miłośnicy przyrody mogą się cieszyć, bo wejście do parku jest jeszcze bezpłatne.

Powód? W WPN trwa procedura wyboru nowego dyrektora i do czasu jej zakończenia nowych opłat raczej nie będzie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w wakacje lub wcześniej za wejście do parku zapłacimy. I to prawdopodobnie na wszystkie szlaki turystyczne. Do tej pory bilety obowiązują na wejściu do muzeum przyrodniczego i pokazowej zagrody żubrów.

- Do czasu wyboru nowego dyrektora wszystko pozostaje bez zmian. Opłat za wejście na teren parku na razie nie ma. Przygotowania jednak trwają - usłyszeliśmy od pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora ds. administracyjnych WPN inż. Arkadiusza Skrzypca.

Na razie nie wiadomo, ile będą kosztować bilety. Każdy park narodowy ustala ceny indywidualnie. Na przykład w Babiogórskim Parku Narodowym zdecydowano, że za bilet normalny turyści zapłacą 7 zł, a ulgowy - 3,50 zł. W ubiegłym roku

