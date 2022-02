Wnioski, skargi, donosy na sąsiada. W Centrali się nie nudzą

Setki telefonów dziennie, dziesiątki wpływających pism i wiadomości. To codzienność pracowników ZDiTM w Szczecinie nie tylko po trudnym wietrznym weekendzie. Choć kontakt osobisty jest ciągle utrudniony, to skrzynka podawcza zapełnia się każdego dnia. W 2021 roku do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wpłynęło blisko 45 tysięcy pism, a dyspozytorzy Centrali Ruchu i pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierali kilkadziesiąt telefonów dziennie. Mieszkańcy piszą wnioski, petycje i składają różnego rodzaju dokumenty urzędowe. Zdarzają się także donosy na sąsiada, anonse matrymonialne i pytania o rozkłady jazdy pociągów czy ceny w sklepach ogólnobudowlanych.

- Dyspozytorzy Centrali Ruchu pracujący w miniony weekend, nie mieli lekkiej służby - przyznaje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Od soboty przyjmujemy dziesiątki zgłoszeń. Pracownicy ZDiTM i firmy odpowiedzialne za sygnalizację i oznakowanie na bieżąco reagują na informacje od mieszkańców oraz sprawdzają elementy infrastruktury miejskiej. Na budowach wykonawcy poprawiają poprzewracane wygrodzenia. Weekend był wyjątkowo

...