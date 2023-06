Witają na świecie. Z uśmiechem, bez bólu i stresu

Siostry – dr n. med. Janina Świderska i lek. ginekolog Michalina Roguska przed przystąpieniem do zabiegu na sali cięć cesarskich. Fot. Jarosław BZOWY

Są optymistkami i nie boją się medycznych wyzwań. Pacjentki nie mogą się ich nachwalić. O kim mowa? O dwóch siostrach lekarkach, absolwentkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonują swój zawód z ogromną pasją i empatią, a życie zawodowe mają ułożone niczym precyzyjny grafik operacji planowych. Nie spoczywają na laurach. Uważają, że w swojej specjalizacji, jaką jest ginekologia i położnictwo, mają jeszcze wiele do zrobienia.

Dr n. med. Janina Świderska i lek. ginekolog Michalina Roguska pracują na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Kariera naukowa lekarek i uznanie pacjentek mogą stanowić inspirację dla abiturientów, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów. Panie doktor są znane z ogromnego zaangażowania w to, co robią i jak podchodzą do swojego zawodu.

- Nasza specjalizacja, jaką jest ginekologia, jest tą dziedziną medycyny, gdzie głównym działaniem nas jako lekarzy jest profilaktyka, wykrywanie i leczenie chorób narządów płciowych u kobiet oraz prowadzenie ciąży i porodu. Jeśli

