Większość gryfińskich radnych była przeciw. Podwyżki podatków nie będzie

Podczas sesji 25 listopada Rada Miejska w Gryfinie nie przyjęła dwóch projektów uchwał związanych z podwyżkami podatków. Większość radnych głosowała przeciw zwiększeniu od przyszłego roku zarówno stawek podatku od nieruchomości, jak i od środków transportowych.

Zwolennicy przyjęcia tych uchwał wskazywali, że wzrost podatków jest konieczny, ponieważ zwiększy dochody bieżące gminy, co przełoży się na lepszą realizację zadań własnych, a tych jest sporo. Z kolei przeciwnicy podnosili, że nie można zgodzić się na obciążenie mieszkańców dodatkowymi opłatami przy galopującej inflacji oraz wielu innych podwyżkach przy jednoczesnym braku programu oszczędnościowego.

- Szukajmy oszczędności w naszym budżecie, a nie kosztem mieszkanek i mieszkańców gminy Gryfino - apelowała radna Magdalena Pieczyńska.

- Panie burmistrzu, to nie tak powinno być. Zamiast sięgać do portfeli podatnika, powinien pan wdrożyć program oszczędnościowy. Skądinąd twierdził pan, że w gminie realizowany jest taki program. Niestety, nie można do niego dotrzeć, gdyż nigdzie nie został opublikowany. Chciałabym na przykład

