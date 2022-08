Dworzec zmieni szatę. Wielka inwestycja PKP w Kołobrzegu

Kołobrzeski dworzec kolejowy w ciągu dwóch lat doczeka się kompleksowej rewitalizacji. Spółka PKP SA właśnie podpisała umowę z wykonawcą prac, które wkrótce się rozpoczną.

Remont realizowany będzie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Obiekt zyska elewację z cegły klinkierowej w części, w której mieści się główna hala oraz mur pruski w niższym skrzydle. Znajdzie się on również pod hełmem wieży zegarowej, której przywrócony zostanie historyczny wygląd. Sam hełm także zostanie zmieniony. Będzie bardziej szpiczasty i zyska iglicę. W obiekcie wymienione będą okna i stolarka drzwiowa. W hali głównej konserwacji poddany zostanie zabytkowy fryz z motywem roślinnym.

Zupełnie nowa funkcja wprowadzona zostanie we wschodniej części budynku, która przeznaczona będzie na dworzec autobusowy z trzema kasami biletowymi. W strefie PKP obok poczekalni pojawi się pokój zabaw dla dzieci z pomieszczeniem dla rodziców. Wszystkie dworcowe pomieszczenia przeznaczone dla podróżnych mają być klimatyzowane. Obiekt będzie oczywiście przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, także dla osób niedowidzących i niewidomych. Zmieni się również otoczenie. Przy dworcu pojawi się zieleń i mała architektura. Będzie też wiata rowerowa, której dach wykorzystany zostanie do montażu paneli fotowoltaicznych.

Przebudowa kołobrzeskiego dworca pochłonie 24,36 mln zł. Projekt wyszedł z pracowni AMT Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Leś”. Odnowiony dworzec ma być oddany podróżnym w pierwszej połowie 2023 roku. ©℗

(pw)