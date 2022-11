Więcej świnki, odry i różyczki. Już dwa razy tyle, co przez cały poprzedni rok

W całym 2021 roku w Zachodniopomorskiem zarejestrowano 22 przypadki zachorowania na świnkę. A tylko do końca września tego roku było już 40 takich przypadków. Różyczkę w ubiegłym roku zgłoszono 3 razy, podczas gdy w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku - 8. W poprzednim roku w naszym regionie było tylko jedno podejrzenie zachorowania na odrę, które wykluczono po uzyskaniu ujemnego wyniku badania przeciwciał w kierunku tego zakażenia. Za to do końca września tego roku w rejestrach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie były już dwa przypadki odry.

Wzrost tych zachorowań dotyczy całego kraju, a przyczyniać się do tego mogą różne czynniki: pandemia (np. izolacja i inne obostrzenia), wzrost liczby rodziców, którzy rezygnują ze szczepień dzieci lub je opóźniają, być może również napływ uchodźców z Ukrainy, gdzie poziom zaszczepienia przeciwko chorobom zakaźnym jest niższy niż w Polsce (z informacji naszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wynika, że w 2019 r. przeciwko odrze - w podobnych cyklach jak w Polsce podawana tam jest szczepionka skojarzona

...