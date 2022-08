Więcej kolonii, ale... Nie wszystkie legalne, nie na każdej higienicznie

Brudne sanitariaty, kołdry i poduszki bez poszewek, przeterminowana żywność, brak warunków do mycia naczyń - to niektóre z uchybień stwierdzonych w te wakacje podczas kontroli turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w Zachodniopomorskiem. Posypały się mandaty. A przy okazji kontrolerzy odkryli dwa turnusy, które nie zostały zgłoszone do kuratorium oświaty. Na szczęście w większości przypadków warunki, w jakich wypoczywały dzieci, nie budziły zastrzeżeń kontrolerów.

Od 8 lipca do 5 sierpnia pracownicy inspekcji sanitarnej przeprowadzili w Zachodniopomorskiem łącznie 439 kontroli turnusów dla dzieci i młodzieży (z 3163 zgłoszonych w tym okresie w naszym regionie - to o 101 więcej niż w zeszłym roku). W 15 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. A dwa ze skontrolowanych turnusów w ogóle nie zostały zgłoszone do elektronicznej bazy wypoczynku kuratorium oświaty.

- Stwierdzono nieprawidłowy stan higieniczny pokojów tj. m.in. kołdry i poduszki bez pościeli, brudne i poplamione prześcieradła, zapiaszczone podłogi w domkach mieszkalnych, wilgoć i ślady wilgoci na sufitach

