Wejście zbyt szerokie, kwiatki przeszkadzają. Gastronomik kontra Urząd Morski

Podjazd jest za szeroki, a zdaniem urzędników powinny być schody. Nie ma zgody na donice z kwiatami, które stoją na podjeździe. Nie ma także zgody na stojak na rowery, schody przed głównym wejściem także zajmują zbyt wielką powierzchnię - to kilka z wielu zarzutów, jakie mieli pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie do właściciela lokalu gastronomicznego „Sabat" na plaży w Pobierowie (zejście od strony ul. Jana z Kolna).

Jest to znakomita lokalizacja, o którą od wielu lat toczy się zażarta walka pomiędzy gastronomikami. Teren ten i kilka innych gmina Rewal otrzymała do wydzierżawienia od starostwa gryfickiego, ale gospodarzem terenu jest Urząd Morski. Przed sezonem odbył się przetarg (na cztery lata dzierżawy) na ten teren (300 mkw.), w którym wystartowało sześciu chętnych. Podbili oni cenę wywoławczą (60 tys. zł) do 234 tys. zł za rok.

Zwycięzca Jacek Garnuszewski postawił okazały obiekt, jakich jest mało na nadmorskich plażach. Wszędzie królują bowiem szklane namioty piwne znanych browarów lub jakieś szkaradne budy zbite z desek i płyty pilśniowej. W tym

...