Ważne urządzenia dla nefrologii dziecięcej w „Zdrojach”

Kolejny raz członkowie Lions Club Rainbow Bridge pomagają najmłodszym pacjentom szczecińskiego szpitala „Zdroje". Tym razem beneficjentem zaprzyjaźnionego klubu została Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć, do której trafiły dwa nowoczesne holtery ciśnieniowe. To bardzo potrzebne urządzenia wykorzystywane w procesie diagnostyki oraz leczenia młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

- To bardzo ważne, by oddział nefrologiczny miał odpowiedni sprzęt i specjalistów, którzy zapewnią najlepszą opiekę dla dzieci z całego regionu - mówił podczas przekazania urządzeń Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala „Zdroje". - W naszej klinice pracuje fantastyczny zespół ludzi. Staramy się, by mieli odpowiedni sprzęt, ten jednak ulega szybkiemu wyeksploatowaniu. Stąd zapotrzebowanie na jego ciągłą i sukcesywną wymianę. Staramy się to robić we własnym zakresie, ale szczególnie w obecnych ciężkich czasach nie jest to łatwe. Dlatego każda inicjatywa, która wspiera naszą działalność, jest bardzo mile widziana i co najważniejsze, z pożytkiem i efektywnie służy

...