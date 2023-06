Ważne nominacje dla artystów Opery na Zamku

Szczecińska Opera na Zamku otrzymała 4 nominacje w konkursie XVII Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. Wyróżniono: spektakl „Mały Książę" w kategorii „najlepszy spektakl dla młodego widza", Ewę Tracz w kategorii „najlepsza śpiewaczka operowa", Łukasza Golińskiego w kategorii „najlepszy śpiewak operowy" oraz Tomasza Lazara i Adama Żebrowskiego w kategorii „najlepszy plakat".

„Mały Książę" to spektakl w choreografii i inscenizacji Lucyny Zwolińskiej, która opowiadała o nim tak: „To strzał w dziesiątkę. Jest utworem dla każdego. Tancerze w «Małym Księciu» tworzą wyjątkowe obrazy, opadające kaskady ruchu. Każdy ruch jest precyzyjny, przemyślany i dopracowany. Nie ma wielu przedstawień baletowych pod tym tytułem, tak jak to jest z «Dziadkiem do orzechów» czy «Alicją w krainie czarów», które są grane wszędzie. «Mały Książę» otworzył przede mną płaszczyznę twórczą, nie musiałam się wzorować na niczym i na nikim. Jestem wolna jako artystka. W historii, którą przedstawiam, mamy zderzenie dwóch światów - dziecięcego i dorosłych. Świat dorosłych jest przepełniony wiedzą i

