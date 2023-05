Jacek Jekiel wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Jacek Jekiel, szef Opery na Zamku w Szczecinie, po raz trzeci został wybrany na wiceprezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. SDT skupia 125 instytucji w całej Polsce.

- Co prawda po pandemii, lockdownach i ataku Rosji na Ukrainę instytucje kulturalne przeżywają prawdziwy boom frekwencyjny, ale w dobie inflacji i drożyzny sytuacja finansowa teatrów jest nie do pozazdroszczenia - ocenia Jacek Jekiel. - Teraz najważniejsze jest, by suchą stopą przeprowadzić teatry przez wzburzoną atmosferę.

SDT stale monitoruje dynamikę organizacyjno-prawnych zmian warunków funkcjonowania teatrów, lobbinguje na rzecz teatru w środowiskach rządowych, parlamentarnych, samorządowych. Kwestie własnościowe, ustawy o zamówieniach publicznych, prawo pracy i inne były lub są nieustannie przedmiotem uwagi zarządu i członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną. Opiniuje nowe rozwiązania prawne oraz zajmuje się kwestiami zawodowymi i warunkami pracy dyrektorów. Przedstawiciele SDT są często zapraszani do komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektora teatru. W ostatnich latach Stowarzyszenie poświęciło również wiele uwagi infrastrukturze polskich obiektów teatralnych. Jednym z efektów działalności jest również swoisty raport o stanie teatru, przygotowane w 2010 roku wydawnictwo pt. "Teatry polskie 2007-2009. Ankieta polskich publicznych teatrów instytucjonalnych". SDT było również współorganizatorem i inicjatorem „Forum teatru polskiego” w latach 2009-2010. Prezesem STD jest Paweł Szkotak.

Jacek Jekiel funkcję dyrektora Opery na Zamku pełni od 2013 roku. Podczas swoich rządów przeprowadził wielką przebudowę gmachu. Dzięki niemu na scenie pojawiła się m.in. polska premiera opery Benjamina Brittena "Dokręcanie śruby", uznana po raz pierwszy w historii Opery na Zamku za najlepszy spektakl w prestiżowym konkursie Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury oraz pierwszą w Polsce inscenizacja "Procesu" Philipa Glassa. Zorganizował międzynarodowy festiwal tańca współczesnego Tanztendenzen.

Jacek Jekiel to inicjator programu „Ruch na rzecz Ruchu”, dotyczącego utworzenia na Akademii Sztuki w Szczecinie nowego kierunku „taniec”, dającemu tancerzom możliwość nauczania po zakończeniu kariery zawodowej. Dzięki jego staraniom od dwóch lat w Operze na Zamku odbywa się ogólnopolska Gala Fryderyków Muzyki Poważnej.

(as)