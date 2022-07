Wady za miliony. Z plastikiem jazda za darmo

Gościówa

2022-07-20 16:15:13

Pętla Pomorzany, jak to przy niedzieli dłuższy postój tramwaju nr 12 na pętli. Tramwaj wyrusza w kurs, do biletomatu ustawia się kolejka, biletomat nie działa. Problem zgłaszany motorniczej, reakcja- wzruszenie ramionami. Pewnie wyszła z założenia, że rodzice z dzieckiem w wózku powinni przesiąść się do drugiego wagonu w poszukiwaniu sprawnego automatu. To obowiązkiem pani motorniczej było przed wyruszeniem w trasę sprawdzić sprawność pojazdu, a do jego integralnego wyposażenia należy biletomat