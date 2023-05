W Żydowcach zabytkowa brama zniszczona

Wszystko wskazuje na to, że do zniszczeń doszło w wyniku nieumiejętnego operowania ciężkim sprzętem budowlanym. Fot. Dariusz GORAJSKI

Przetrwała wojny i PRL. Nie oparła się jednak ciężkiemu sprzętowi, bo to prawdopodobnie on doprowadził do ruiny zabytkową łukową bramę dawnego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Chocimskiej w Żydowcach.

- Wszystko wskazuje na to, że do zniszczeń doszło w wyniku nieumiejętnego operowania ciężkim sprzętem budowlanym używanym do obsługi pobliskiego placu składowego i drogi prowadzącej wzdłuż torów, która jest intensywnie eksploatowana w związku z budową mostu kolejowego na Regalicy - poinformował w mediach społecznościowych Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków w Szczecinie.

Zabytkowy cmentarz podlega pod pobliską parafię rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tamtejszy proboszcz i wierni mają pod opieką ponadstuletni cmentarz, który był miejscem pochówku zmarłych. Na to, co się wydarzyło, zareagowała też Rada Osiedla Żydowce-Klucz.

- Byliśmy na miejscu zdarzenia - poinformowała Marta Saranek-Żurawska, przewodnicząca Rady Osiedla. - Jesteśmy też w stałym kontakcie z konserwatorem zabytków. Wiemy, że ma on powiadomić prokuraturę,

