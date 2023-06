W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii radioterapia z nowym akceleratorem

Oddział kliniczny radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 ma nowy akcelerator TrueBeam. To nowoczesne, działające z dużą precyzją urządzenie kosztowało 12,5 mln zł.

Akcelerator służy do precyzyjnego napromieniania zmian nowotworowych zlokalizowanych w dowolnym miejscu w ciele człowieka. Wiązki promieniowania jonizującego generowane przez to urządzenie precyzyjnie trafiają w zmienioną chorobowo tkankę i niszczą ją. Dzięki tej precyzji sąsiadująca z guzem nowotworowym zdrowa tkanka pozostaje niezmieniona, co istotnie zmniejsza ryzyko występowania skutków ubocznych terapii.

- W tej chwili dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do radioterapii, z najnowszą z dostępnych wersją oprogramowania - mówi Waldemar Kot, kierownik Zakładu Fizyki w ZCO. - Możemy napromieniać każdy rodzaj nowotworu. W zależności od stosowanej techniki napromieniania, na jednym akceleratorze - a mamy ich łącznie pięć - możemy dziennie napromieniać od 30 do 60 pacjentów.

Dla każdego pacjenta, który został zakwalifikowany do radioterapii, ustalany jest

