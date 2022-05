Technicy radioterapii szkolili się w Szczecinie

Są bardzo blisko pacjenta onkologicznego podczas radioterapii. Muszą być wrażliwi, ale też potrafić radzić sobie z dużym obciążeniem psychicznym, cały czas aktualizować swoją wiedzę m.in. na temat obsługiwanych, coraz to nowszych, urządzeń. Kurs szkoleniowy dla techników medycznych radioterapii z całej Polski zorganizował w Szczecinie Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej.

– Nasz zawód jest tak naprawdę mało znanym zawodem – mówi Wioletta Groberska, przewodnicząca Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. – Jesteśmy w szpitalu personelem średnim, ale często jest tak, że personel średni jest kojarzony tylko z pielęgniarkami. I my, jako technicy radioterapii, czujemy się troszkę odtrąceni. A przecież robimy ważną rzecz. To my jesteśmy najczęściej i najbliżej z pacjentem onkologicznym podczas leczenia na radioterapii. Lekarz jest bardzo ważny, podobnie fizycy medyczni, ale znaczenie ma cała grupa specjalistów i my też w niej jesteśmy. Lekarz diagnozuje, fizyk określa grubość guza, jego umiejscowienie, a my codziennie wykonujemy te zabiegi. Jesteśmy blisko pacjentów, zderzamy się naprawdę z ich traumą. Nasz zawód ma dla nich wielkie znaczenie, dbamy, żeby czul, że są otoczeni opieką.

Po to, żeby ten zawód wykonywać cały czas na bardzo dobrym poziomie, muszą się szkolić. W czwartek i piątek (12-13.05) robili to w Szczecinie. Przyjechali technicy radioterapii z różnych ośrodków, m.in.: Warszawy, Wrocławia, Kielc, Rzeszowa, Katowic, Krakowa. To była także okazja do zaprezentowania szczecińskiego ośrodka radioterapii – największego w Zachodniopomorskiem (jeden z dwóch funkcjonujących w naszym regionie, drugi jest w Koszalinie), właśnie tego przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie.

– Mamy się czym pochwalić w Szczecinie, jesteśmy na wysokim poziomie – podkreśla Wioletta Groberska.

W programie szkolenia znalazły się m.in. warsztaty w tutejszym Oddziale Radioterapii. Do tego wykłady na tematy związane z samą pracą technika radioterapii (o technikach napromieniania, o aparaturze, o napromienianiu pacjenta przygotowywanego do przeszczepu szpiku (tutejsi technicy mieli taki pierwszy przypadek i zakończył się sukcesem – już wiadomo, że szpik się przyjął). Ale też była prelekcja psychologa, bo tego rodzaju wsparcie też jest potrzebne tej grupie zawodowej – praca z ciężko chorymi pacjentami wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym.

(sag)