W świnoujskim terminalu. Pięć lat dostaw LNG

Mija właśnie pięć lat od momentu, gdy należący do spółki GAZ--SYSTEM Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu odebrał pierwszy komercyjny ładunek skroplonego gazu ziemnego, zamówiony przez spółkę PGNiG. To wydarzenie otworzyło drogę do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw tego surowca do Polski. Możliwe stało się wówczas sprowadzanie w ilościach komercyjnych gazu innego niż rosyjski.

Pierwsza komercyjna dostawa LNG odbyła się 17 czerwca 2016 roku. Gaz transportowano wówczas z Kataru. Niemal pięć lat później - 15 czerwca br. - do terminalu w Świnoujściu przypłynął, również pochodzący od Qatargas, 130. ładunek skroplonego gazu ziemnego. Metanowiec „Duhail" dostarczył ok. 90 tys. ton LNG, co odpowiada blisko 120 mln m sześc. gazu ziemnego w lotnym stanie skupienia.

- Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu pozwala na import gazu z różnych kierunków, pomagając w dywersyfikacji, zmniejszeniu zależności od jednego dominującego dostawcy i zwiększeniu w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - powiedział Paweł Majewski, prezes

...