W Stargardzie szykuje się przebudowa ul. Szczecińskiej. Kierowcom może być ciężko

Utrudnień w ruchu mogą się niedługo spodziewać mieszkańcy Stargardu. Powiat szykuje się do modernizacji i przebudowy głównej arterii miasta, ul. Szczecińskiej. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 12 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych jest na etapie wyłaniania wykonawcy modernizacji 210- metrowego odcinka ul. Szczecińskiej, od skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady do ul. Kościuszki, obejmującej także budowę ronda. Inwestycja będzie prowadzona na newralgicznym fragmencie głównej arterii miasta, krzyżującej się z ulicami Wileńską, Łużycką, Kościuszki, Jugosłowiańską i Inwalidów Wojennych. To bardzo problemowe miejsce na komunikacyjnej mapie Stargardu, w którym często dochodzi do stłuczek i nieporozumień wśród kierowców.

Na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej z Pierwszej Brygady powstanie rondo. Zlikwidowana zostanie stara sygnalizacja świetlna, która ulegała częstym awariom. To powodowało problemy komunikacyjne. Projekt zakłada też skomunikowanie ul. Szczecińskiej z ul. Inwalidów Wojennych, która zostanie dołączona do nowego ronda.

- Projekt obejmuje też modernizację skrzyżowań z drogami

...