W sąsiedztwie hali przy ul. Druckiego-Lubeckiego. Intensywne oświetlenie nie pozwala spać

Śmiejcie się

2021-11-08 16:16:40

wyszydzajcie ale trafi na was i zrozumiecie w czym problem, sąsiad wam życie umili i zrozumiecie jacy bezradni jesteście... wtedy się zawstydzicie. Owszem można zaciemnić okna tylko dlaczego ma to robić ktoś poszkodowany...? Jak sąsiad będzie nawalał w nocy wiertarka udarowa to też sobie wytłumicie ściany?