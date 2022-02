W każdej aptece niech zapłonie lampa naftowa. Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022

Z doktorem nauk farmaceutycznych Jerzym WALISZEWSKIM rozmawia Wioletta MORDASIEWICZ

- 1 marca o godz. 18 we wszystkich polskich aptekach mają się zapalić lampy naftowe. Skąd pomysł na taką akcję?

- Pomysł nie jest odkrywczy czy nowy. Chodzi o uczczenie wybitnego wynalazcy w związku z ogłoszeniem roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Dlatego zainicjowałem akcję zapalania lamp naftowych w polskich aptekach przez cały marzec. Akcję patronatem objęło Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Przypomnę, że mgr farmacji Ignacy Łukasiewicz żył w latach 1822 - 1882, a lampa naftowa, którą wynalazł, pierwszy raz zaświeciła w 1853 roku. Każda okrągła rocznica każdej z tych trzech dat daje asumpt do uczczenia tego genialnego wynalazcy, pioniera wydobycia ropy naftowej i petrochemii. Ostatnio taka akcja była w 2003 roku. Wcześniej w latach 1973 i 1983 roku. W tym roku ja jestem jej inicjatorem. Zapraszam apteki do włączenia się do niej.

- Jak ona będzie wyglądać?

- Inauguracja krajowa nastąpi 1 marca w Szczecinie. Tam zostanie zapalona pierwsza lampa naftowa. Akcja rozpocznie się o godz. 18 w

...