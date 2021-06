W czasie pandemii wszyscy się zasiedzieliśmy. Czas na dietę

Rozmowa z Sylwią Denkiewicz z Nowogardu w miejscowej restauracji przygotowującą posiłki fit oraz dietetyczne koktajle

- Siedzenie w domu podczas pandemii odbiło się na naszej kondycji fizycznej, przybyło nam dodatkowych kilogramów… Z pomocą przychodzi branża gastronomiczna, oferując diety fit. Coraz większą popularność zyskuje też dieta pudełkowa, dietetyczne koktajle. Czy jest to sposób na zrzucenie wagi i poprawę samopoczucia oraz zdrowia?

- Zapewniam, że jest to dobry, bezpieczny sposób na pozbycie się dodatkowych kilogramów i zachowanie zdrowia. Pracuję w gastronomii od 7 lat, a cateringiem dietetycznym zajmuję się od 3 miesięcy. To pomysł moich pracodawców, którzy - by mieć na utrzymanie i pensje pracowników - musieli wymyślić sposób dodatkowego dochodu. Strzałem w dziesiątkę okazały się diety fit, czyli dieta pudełkowa.

- Czym właściwie jest dieta pudełkowa?

- To nic innego jak zestaw zdrowych i zróżnicowanych posiłków przygotowywanych przez profesjonalnego dietetyka, z którym współpracuje nasza restauracja. Posiłki odpowiadają określonej liczbie kalorii, preferencjom

